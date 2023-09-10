تصفيات أوروبا 2024.. كازاخستان تشعل الصراع على بطاقتي التأهل في المجموعة الثامنة

وضعت كازاخستان الحالمة بالتأهل إلى كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها، كلا من فنلندا والدنمارك وسلوفينيا تحت الضغط بتحقيقها فوزها الرابع في المجموعة الثامنة من تصفيات "يورو 2024".

وجاء فوز كازاخستان الجديد على حساب ضيفتها إيرلندا الشمالية 1-0 يوم الأحد في أستانا.

The President of Kazakhstan is participating in the match between Kazakhstan and Northern Ireland.#Kazakhstan#NorthernIreland#footballpic.twitter.com/gPXLpNM8zj — MARZHAN ORAZBAKOVA.🌹 (@Marzhan_777_kz) September 10, 2023

وتدين كازاخستان بالفوز إلى مكسيم سامودروف، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج المنطقة، رافعا رصيد بلاده إلى 12 نقطة في ست مباريات، في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف فنلندا المتصدرة ونقطتين أمام الدنمارك، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الأخيرتين لاحقا الأحد في هلسنكي.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تلعب لاحقا اليوم الأحد سان مارينو مع سلوفينيا في مباراة تسعى من خلالها الأولى إلى إحراز نقاطها الأولى والثانية إلى رفع رصيدها لـ13 نقطة والبقاء في قلب الصراع على إحدى البطاقتين، لكن الطريق ما زال طويلا مع بقاء أربع جولات حتى النهاية.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات القارية التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل، لكن كازاخستان تملك فرصة أخرى في حال لم تتأهل مباشرة وذلك عبر الملحق الخاص بدوري الأمم الأوروبية بعدما تصدرت المجموعة الثالثة من المستوى الثالث لنسخة 2022-2023.

المصدر: وكالات