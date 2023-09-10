مونديال كرة السلة.. ألمانيا تهزم صربيا وتتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخها

دونت ألمانيا اسمها في سجل البلدان القليلة الفائزة بلقب كأس العالم لكرة السلة، وذلك بفوزها المستحق على صربيا 83-77 يوم الأحد في المباراة النهائية في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وباتت ألمانيا التي كانت تخوض النهائي الأول في تاريخها، البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي بعد الولايات المتحدة (خمس مرات)، ويوغوسلافيا (5 مرات)، والاتحاد السوفياتي (3)، والبرازيل (2)، وإسبانيا (2)، والأرجنتين (1)، فيما فشلت صربيا في إحراز اللقب الأول في كيانها الحالي (كانت جزءا من يوغوسلافيا السابقة) في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد عام 2014 حين خسرت أمام الأمريكيين.

GERMANY ARE THE WORLD CHAMPIONS 🇩🇪🏆#FIBAWCpic.twitter.com/AV4R3nPYl4 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

وتدين ألمانيا التي كانت أفضل نتيجة لها سابقا وصولها إلى نصف النهائي عام 2002 حين نالت البرونزية بقيادة ديرك نوفيتسكي، بهذا الانجاز إلى صانع ألعابها دينيس شرودر الذي سجل 28 نقطة، بينها سلة في آخر 21 ثانية ثم رميتين حرتين قبل 12 ثانية على النهاية، فيما ساهم فرانتس فاغنر بـ19 نقطة مع 7 متابعات ويوهانيس فويغتمان بـ12 مع 8 متابعات.

وسارع المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الإشادة بالفوز "التاريخي والمستحق" لمنتخب بلاده، كاتبا على موقع "إكس": "أبطال العالم! (إنجاز) مذهل، تاريخي ومستحق. تهانينا!".

وقبلها بدقائق، هنأ رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير أيضا رجال المدرب الكندي غوردون هربرت، مبتهجا بـ"الانتصار التاريخي لألمانيا" و"الأداء المذهل".

واستحقت ألمانيا إحراز لقبها العالمي الأول لأنها كانت الوحيدة التي لم تخسر أي مباراة في النسخة التاسعة عشرة من النهائيات التي استضافتها كل من الفلبين واليابان وأندونيسيا، وتجاوزت في دور الأربعة المنتخب الأمريكي المرجح الدائم لإحراز اللقب.

المصدر: وكالات