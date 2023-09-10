مانشستر يونايتد يستبعد نجمه أنتوني بعد اتهامه بالاعتداء الجسدي على صديقته

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد، أنه منح جناحه البرازيلي أنتوني "إجازة غياب" من أجل معالجة مزاعم اتهامه بالعنف المنزلي.

واستبعد اللاعب البالغ 23 عاما من تشكيلة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 الاثنين الماضي، بسبب اتهامات وجهتها له صديقته السابقة غابرييلا كافالين، بالاعتداء الجسدي عليها، وهو ما ينفيه اللاعب.

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وقال يونايتد في بيان "يقر مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني".

تحديث من مانشستر يونايتد حول أنتوني. — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 10, 2023

وتابع "من المقرر أن يعود اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات غدا الاثنين. ومع ذلك، تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر من أجل معالجة هذه الادعاءات".

وأضاف "كناد، نحن ندين أعمال العنف والإساءة. نحن ندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونقر بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات".

ونشر أنتوني بيانا عبر موقع "إنستغرام" الاثنين الماضي قال فيه إنه "ضحية اتهامات باطلة".

وجاء هذا النفي بعد أن نشرت تقارير صحفية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب، يُزعم بأنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة. وتظهر كافالين أيضا في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.

من ناحيته، قال لاعب أياكس الهولندي السابق إن علاقته مع كافالين كانت "مضطربة، مع الإساءة اللفظية من كلا الجانبين". لكنه نفى الاعتداء عليها، مضيفا "لم أمارس الاعتداء الجسدي أبدا".

وكان أنتوني، وصل إلى يونايتد عام 2022 من أياكس في صفقة بقيمة 107 ملايين دولار، وشارك في 48 مباراة مع "الشياطين الحمر"، وسجل ثمانية أهداف، وساهم في فوزه بكأس رابطة الأندية المحترفة في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: أ ف ب