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بعد فشل صفقة انتقال صلاح لاتحاد جدة.. إعلامية مصرية شهيرة تثير غضب السعوديين بتصريح ساخر (فيديو)

الرياضة

بعد فشل صفقة انتقال صلاح لاتحاد جدة.. إعلامية مصرية شهيرة تثير غضب السعوديين بتصريح ساخر (فيديو)
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أثارت الإعلامية المصرية، مي حلمي، استياء السعوديين بتعليقها بشكل ساخر ومستفز على فشل اتحاد جدة في ضم نجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقالت حلمي عبر برنامجها "الحكم": "صلاح تحدى عديد الصعاب ليصل إلى ما هو عليه، لا أقلل من الدوري السعودي لكن طموحات صلاح مختلفة ولا أعتقد أنه سيوافق أبدا على العودة ليصبح لاعبا عاديا بعد كل ما عاناه، طموحه أن يثبت نفسه أمام غير العرب، هناك في إنجلترا وأوروبا، ووصوله لعامه الـ31 ليس عائقا أبدا".

وأضافت "صلاح يسعى إلى أهداف مختلفة، هدفه أن يبقى دائما في إنجلترا ولن ينتقل للدوري السعودي، لا الموسم الجاري ولا القادم. كل ما دار مؤخرا كان صحافة وأخبار كاذبة، وألوم أي إعلامي مصري أو سعودي ساهم في نشر تلك الأكاذيب عن نجاح الاتحاد في ضم صلاح".

وأتمت ساخرة من الأنباء التي كانت منتشرة بقوة في الإعلام السعودي والتي تحدثت عن أن صلاح أصبح اتحاديا وأنهى الإجراءات النظامية وسجل ابنته مكة في جدة: "كيف يتحدث الإعلام السعودي عن سعي صلاح لتسجيل ابنته في المدرسة"، وأضافت وهي تضحك: "الرجل العادي يسافر إلى السعودية وبعده تلحق به عائلته، صلاح لم يعرف حتى أين سيقيم في السعودية ليختار مدرسة ابنته".

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وأثارت تصريحات حلمي غضب الشارع الرياضي السعودي وإعلامه، حيث نشرت صحيفة الشبابية السعودية فيديو عبر منصة "إكس" لتلك التصريحات وعلقت "من أجل مثل هذا الطرح الإعلامي والذي سيتبعه طرح جماهيري مشابه.. سعدنا بعدم حضور اللاعب محمد صلاح للدوري السعودي".

ولم تنجح كل محاولات اتحاد جدة في استقطاب صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة رغم تقديمه عرضا مغريا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لليفربول كان سيجعل النجم المصري واحدا من أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

المصدر: goal

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