أمريكا المفتوحة.. غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتحرز أول لقب كبير في مسيرتها

قلبت الأمريكية كوكو غوف الطاولة على البيلاروسية أرينا سابالينكا عندما تغلبت عليها 2-6 و6-3 و6-2 الأحد في نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس.

واحتاجت غوف البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة سادسة عالميا، إلى ساعتين وست دقائق لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا المصنفة ثانية، في ست مواجهات بينهما وأحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي بعدما خسرت رولان غاروس عام 2022.

Coco Gauff won the US Open in epic fashion.



Match point 👇 pic.twitter.com/QMAwRod7B7 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

وتوجت غوف جولتها الأمريكية بأفضل لقب ممكن أمام جمهور قياسي بلغ 28142 متفرجا، عقب فوزها بدورتي واشنطن وسينسيناتي في أغسطس، قبل قدومها إلى نيويورك.

COCO GAUFF HAS DONE IT 🤩



SHE WINS HER FIRST CAREER MAJOR AT THE US OPEN 👏 @CocoGauff | #ThatsaWpic.twitter.com/qyVAQRPixg — ESPN (@espn) September 9, 2023

وباتت غوف أصغر أمريكية تحرز لقب بطولة أمريكا المفتوحة منذ سيرينا وليامس في 1999.

وسترتقي غوف التي رفعت غلتها من الألقاب إلى ستة بينها أربعة هذا العام (فازت بدورة أوكلاند النيوزيلندية مطلع العام الحالي) إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات الذي سيصدر بعد غد الاثنين خلف سابالينكا التي ستنتزع الصدارة من البولندية إيغا شفيونتيك بطلة أمريكا المفتوحة العام الماضي.

وستصعد غوف أيضا إلى صدارة التصنيف العالمي للزوجي إلى جانب شريكتها ومواطنتها جيسيلا بيغولا بعدما بلغتا ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

المصدر: وكالات