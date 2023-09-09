تصفيات كأس أوروبا 2024.. بلجيكا تنتزع صدارة المجموعة السادسة

انتزع المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة السادسة بفوزه على مضيفه الأذربيجاني 1-0 يوم السبت ضمن تصفيات نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا صيف العام 2024.

ويدين "الشياطين الحمر" بالفضل في هذا الفوز إلى جناح نادي الشباب السعودي الجديد يانيك كاراسكو المنتقل إلى صفوفه من أتلتيكو مدريد الإسباني والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.

🇧🇪 Belgium win in Azerbaijan to top Group F 📈



⚽️ Carrasco 38'#EURO2024pic.twitter.com/7UVgGLKXDH — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 9, 2023

وهذا الفوز هو الثالث لبلجيكا في مقابل تعادل وحيد مع النمسا ملاحقتها في المركز الثاني بعدد النقاط نفسه (10 نقاط)، غير أن البلجيكيين يتفوقون بفارق الأهداف.

أما أذربيجان، فمنيت بخسارتها الثالثة في مقابل تعادل وحيد، وتقبع في المركز الخامس والأخير مع نقطة يتيمة.

وتلعب لاحقا في المجموعة نفسها السويد مع إستونيا، إذ تحتل الأولى المركز الثالث مع ثلاث نقاط والثانية المركز الرابع مع نقطة وحيدة.

المصدر: وكالات