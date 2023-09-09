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أول تعليق لنادي الهلال السعودي على الإنجاز التاريخي لنيمار مع البرازيل

الرياضة

أول تعليق لنادي الهلال السعودي على الإنجاز التاريخي لنيمار مع البرازيل
AP
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تفاعل نادي الهلال السعودي مع الإنجاز التاريخي الذي حققه نجمه الجديد نيمار بتجاوزه الأسطورة الراحل بيليه ليعتلي قائمة أفضل الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل.

وخلال مواجهة البرازيل وبوليفيا فجر يوم السبت في الجولة الافتتاحية لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، سجل نيمار هدفين ليساهم في فوز منتخب بلاده 5-1.

وتصدر نيمار بفضل هذين الهدفين قائمة أفضل الهدافين في تاريخ منتخب البرازيل بعدما رفع رصيده إلى 79 هدفا مقابل 77 لبيليه.

وعلق نادي الهلال السعودي الذي تعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، على تصدر نجمه الجديد قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل: "يكتب التاريخ.. ويبتعـد بالأرقام، التاريخـي ‎نيمار هدافا للبرازيل".

وأضاف الهلال في تدوينة أخرى عبر حسابه على منصة "إكس": "79 هدفا، التاريخي، هو أفضل هداف، أنت تستحق ذلك".

يذكر أن بيليه الذي توفي في ديسمبر 2022 عن 82 عاما، سجل 77 هدفا للبرازيل في 92 مباراة بين 1957 و1971، بحسب أرقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المصدر:RT

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