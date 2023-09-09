أول تعليق لنادي الهلال السعودي على الإنجاز التاريخي لنيمار مع البرازيل

تفاعل نادي الهلال السعودي مع الإنجاز التاريخي الذي حققه نجمه الجديد نيمار بتجاوزه الأسطورة الراحل بيليه ليعتلي قائمة أفضل الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل.

وخلال مواجهة البرازيل وبوليفيا فجر يوم السبت في الجولة الافتتاحية لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، سجل نيمار هدفين ليساهم في فوز منتخب بلاده 5-1.

وتصدر نيمار بفضل هذين الهدفين قائمة أفضل الهدافين في تاريخ منتخب البرازيل بعدما رفع رصيده إلى 79 هدفا مقابل 77 لبيليه.

🔝 يكتب التاريخ.. ويبتعـد بالأرقام

التاريخـي @neymarjr هدافـًا لـ "البرازيـل" 🇧🇷💙 pic.twitter.com/JxnFNzov8u — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 9, 2023

وعلق نادي الهلال السعودي الذي تعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، على تصدر نجمه الجديد قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل: "يكتب التاريخ.. ويبتعـد بالأرقام، التاريخـي ‎نيمار هدافا للبرازيل".

🔝79 GOALS 😍

🇧🇷 THE HISTORICAL💙

IS THE TOP GOAL SCORER

YOU DESERVE IT @neymarjr👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/ZKHFoxGASw — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 9, 2023

وأضاف الهلال في تدوينة أخرى عبر حسابه على منصة "إكس": "79 هدفا، التاريخي، هو أفضل هداف، أنت تستحق ذلك".

يذكر أن بيليه الذي توفي في ديسمبر 2022 عن 82 عاما، سجل 77 هدفا للبرازيل في 92 مباراة بين 1957 و1971، بحسب أرقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المصدر:RT