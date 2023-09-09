أول تعليق لنادي الهلال السعودي على الإنجاز التاريخي لنيمار مع البرازيل
تفاعل نادي الهلال السعودي مع الإنجاز التاريخي الذي حققه نجمه الجديد نيمار بتجاوزه الأسطورة الراحل بيليه ليعتلي قائمة أفضل الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل.
وخلال مواجهة البرازيل وبوليفيا فجر يوم السبت في الجولة الافتتاحية لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، سجل نيمار هدفين ليساهم في فوز منتخب بلاده 5-1.
Neymar X Bolivia— 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) September 9, 2023
🎥 @kd4
pic.twitter.com/4f04acDkpe
وتصدر نيمار بفضل هذين الهدفين قائمة أفضل الهدافين في تاريخ منتخب البرازيل بعدما رفع رصيده إلى 79 هدفا مقابل 77 لبيليه.
🔝 يكتب التاريخ.. ويبتعـد بالأرقام— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 9, 2023
التاريخـي @neymarjr هدافـًا لـ "البرازيـل" 🇧🇷💙 pic.twitter.com/JxnFNzov8u
وعلق نادي الهلال السعودي الذي تعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، على تصدر نجمه الجديد قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل: "يكتب التاريخ.. ويبتعـد بالأرقام، التاريخـي نيمار هدافا للبرازيل".
🔝79 GOALS 😍— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 9, 2023
🇧🇷 THE HISTORICAL💙
IS THE TOP GOAL SCORER
YOU DESERVE IT @neymarjr👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/ZKHFoxGASw
وأضاف الهلال في تدوينة أخرى عبر حسابه على منصة "إكس": "79 هدفا، التاريخي، هو أفضل هداف، أنت تستحق ذلك".
يذكر أن بيليه الذي توفي في ديسمبر 2022 عن 82 عاما، سجل 77 هدفا للبرازيل في 92 مباراة بين 1957 و1971، بحسب أرقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
المصدر:RT