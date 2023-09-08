تصفيات كأس أوروبا 2024.. المغربي الأصل لامين جمال يدخل التاريخ في ظهوره الأول مع إسبانيا

دون نجم برشلونة، المغربي الأصل لامين جمال، اسمه في تاريخ المنتخب الإسباني بتسجيله هدفا من سباعية الفوز على نظيره الجورجي 7-1، الجمعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.

وطغى إنجاز جمال على تألق مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا الذي سجل ثلاثة أهداف (22 و40 و66)، بعدما بات الأول في سن الـ16 عاما و57 يوما أصغر لاعب في التاريخ يدافع عن ألوان اسبانيا، وأصغر هداف في صفوفه باختتامه المهرجان التهديفي في الدقيقة 74، بعد تمريرة من نيكو وليامس، بديل المصاب ماركو أسنسيو، صاحب الهدف السادس (68).

Lamine Yamal devient le plus jeune buteur de la Roja ! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/449BHeUaF1 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 8, 2023

وحل جمال بدلا من داني أولمو الذي أصيب بعد 6 دقائق من تسجيله الهدف الثالث (38)، بعدما كان المدافع الجورجي سولومون كفيركفيليا سجل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (27).

وسجلت جورجيا هدف حفظ ماء الوجه عبر البديل لاعب واتفورد الإنجليزي، جيورجي تشاكفيتادزه (49).

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط من ثلاث مباريات، متأخرا بفارق 6 نقاط عن اسكتلندا متصدرة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات).

في المقابل، منيت جورجيا بخسارتها الثانية بعد أولى أمام اسكتلندا 0-2، علما بأنها كانت قد فازت على قبرص 2-0 بعدما تعادلت مع النرويج 1-1.

وقال جمال بعد نهاية المباراة لقناة "تي دي بي" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية بأول ظهور لي وهدفي".

وتابع "إنه حلم، أنا أعيش في حلم الآن. أنا سعيد للغاية ويجب أن أشكر زملائي والمدرب على الثقة التي منحني إياها، وأشكر كل من ساعدني في هذا الطريق".

وحطم جمال الرقم القياسي السابق لأصغر لاعب يرتدي قميص إسبانيا والذي كان يحمله زميله في برشلونة غافي حيث كانت بداياته أمام جورجيا أيضا عام 2021 في سن الـ17 عاما و62 يوما، علما بأنه كان يحمل أيضا الرقم القياسي لأصغر هداف عندما سجل في يونيو 2022 أمام تشيك في دوري الأمم الاوروبية في سن الـ17 عاما و304 أيام.

وأصبح جمال أصغر لاعب على الإطلاق في برشلونة يشارك في الدوري الإسباني في أبريل الماضي عندما شارك كبديل في سن الـ15 عاما وتسعة أشهر مع بطل إسبانيا ضد ريال بيتيس.

وأثار جمال منافسة كبيرة بين المملكتين المغربية حيث جذور والده، والإسبانية حيث ولد في برشلونة، لكن اللاعب الذي يحمل أيضا الجنسية الغينية الاستوائية من والدته، قرر الالتحاق بالمنتخب الإسباني.

المصدر: وكالات