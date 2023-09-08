في غياب صلاح.. مصر تثأر من إثيوبيا في ختام تصفيات أمم إفريقيا (فيديو)

تغلب منتخب مصر على ضيفه الإثيوبي 1-0 يوم الجمعة، لحساب الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس إفريقيا المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويدين المنتخب المصري بالفضل في هذا الفوز للاعبه مصطفى فتحي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي غاب عنها النجم محمد صلاح بعد إعفائه من خوض اللقاء بقرار من الجهاز الفني للفراعنة.

وثأر المنتخب المصري من خسارته على يد إثيوبيا في الجولة الثانية للتصفيات بنتيجة 0-2، ورفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل لأمم إفريقيا بشكل رسمي قبل مواجهة إثيوبيا بينما تبخرت آمال المنتخب الإثيوبي بعد أن توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وحجزت غينيا بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة بحلولها ثانية خلف مصر مع تسع نقاط، بينما حلت مالاوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفشلت في التأهل.

المصدر: RT