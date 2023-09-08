ما حقيقة مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا وحظر تعاقدها مع صلاح؟

رد مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة، النيجيري مايكل إيمينالو، مساء اليوم الجمعة، على عديد الملفات الساخنة وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي في المملكة.

وعاشت الكرة السعودية في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت أمس الخميس، أعظم ميركاتو في تاريخها حيث تعاقدت الأندية السعودية مع مجموعة من أشهر وألمع نجوم الساحرة المستديرة أمثال الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي نيمار، والجزائري رياض محرز وغيرهم.

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وأعرب إيمينالو في تصريحات لشبكة "TalkSport"، عن رضاه التام عن الميركاتو السعودي في الصيف الحالي على الرغم من تأكيده على أنه كان من الممكن، تحقيق أفضل من ذلك.

واعترف إيمينالو، بأن السعودية تستخدم القوة المالية، كعامل جذب للنجوم، مضيفا: "ولكنها ليس كل شيء، هناك الجودة والطموح والإمكانيات والقدرة على التطور، والتي سنصل إليها قريبا".

وبخصوص الأخبار المنتشرة بشأن إمكانية مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا، وصف إيمينالو هذه الأخبار بـ"أحلام اليقظة"، مؤكدا أن السعودية، لم تناقش مثل هذه المواضيع، مع أي جهة كانت، ولم تخطط لهذا الأمر.

“I don’t know where that’s come from!” 🙄



“It’s not something that I’ve been privy to, either as part of a discussion or a plan.” ❌



🇸🇦 Saudi Pro League Director of Football rubbishes idea of Saudi clubs in the #UCL. pic.twitter.com/ldnRdx7P5Z — talkSPORT (@talkSPORT) September 8, 2023

كما علق إيمينالو على فشل نادي اتحاد جدة في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بقوله: "صلاح بمثابة الابن بالنسبة لي.. كنت أتمنى أن يأتي إلى الدوري السعودي".

وتابع مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة: "فعلنا كل شيء لإتمام الصفقة.. لكن الأمر كان يتوقف على موافقة الأطراف الثلاثة، وهو ما لم يتحقق بنهاية الميركاتو".

وشدد النيجيري على أن السعودية، لن تغلق الباب أمام أحد في المستقبل، في رد غير مباشر، على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية منع الأندية السعودية من التفاوض مع صلاح مستقبلا بسبب عدم قيامه بدور كبير للانتقال إلى الاتحاد، في الصيف الحالي.

المصدر: وكالات