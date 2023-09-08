مونديال السلة.. ألمانيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ النهائي الأول في تاريخها

بلغت ألمانيا نهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على الولايات المتحدة حاملة اللقب خمس مرات، بنتيجة 113-111، يوم الجمعة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وبقيت النتيجة متقاربة في الشوط الأول، إلى أن وسع الألمان الفارق في الربع الثالث فوصل إلى 12 نقطة، بعد أخطاء من جوش هارت وجايلن برانسون.

GERMANY STUN USA TO GO TO THE WORLD CUP FINAL.#FIBAWCpic.twitter.com/fvzcMtCyAa — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023

بيد أن الأمريكيين قلصوا الفارق في الدقائق الأخيرة (107-108) بفضل أنتوني إدواردز (23 نقطة و8 متابعات) وأوستن ريفز (21 نقطة)، قبل استعادة الألمان زمام المبادرة في الوقت القاتل بقيادة دنيس شرودر (17 نقطة و9 تمريرات حاسمة) ليفوزوا بنتيجة 113-111 ويحجز مقعدهم في النهائي لمواجهة صربيا الفائزة على كندا 95-86..

وكانت أفضل نتيجة لألمانيا في المونديال، احتلالها المركز الثالث في نسخة 2002، فيما أخفق المنتخب الأمريكي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه، علما بأنه خاض البطولة دون أبرز نجوم "دوري أن بي إيه" الأمريكي لكرة السلة، مكتفيا بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.

وستغيب الولايات المتحدة عن النهائي للمرة الثانية تواليا، بعد تتويجها في 2010 و2014، علما بأن مشاركاتها تتفاوت بين نسخة وأخرى من حيث ظهور نجوم "أن بي إيه" الذين فضل معظمهم الخلود إلى الراحة بعد انتهاء الموسم المنصرم.

المصدر: وكالات