"صاحب الـ36 عاما ضد صاحب الـ140 مليونا".. ميسي يحدث ضجة بتلاعبه بأغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

أشعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مواقع التواصل بعد تلاعبه بالاكوادوري مويسيس كايسيدو، خلال مواجهة منتخبي بلديهما يوم الجمعة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وظهر ميسي في مقطع فيديو تم تناقله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يستلم الكرة بالقرب من منطقة جزاء الاكوادور، ولكن وبسبب الرقابة اللصيقة من كايسيدو، اضطر "البرغوث" للابتعاد إلى الجهة اليسرى بالقرب من خط التماس، لكن النجم الاكوادوري ظل يلاحق الأرجنتيني، قبل أن يراوغه ميسي في لمح البصر بطريقة فنية مميزة ما أدى إلى سقوط كايسيدو بعدما فقد توازنه.

وأثارت مراوغة ميسي (36 عاما) لكايسيدو (21 عاما)، ردود فعل واسعة نظرا لفرق السن بين الثنائي والمبلغ الضخم الذي دفعه نادي تشيلسي لضم الاكوادوري في الميركاتو الصيفي لعام 2023.

وأصبح كايسيدو صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله إلى تشيلسي من برايتون مقابل 120 مليون يورو مع ارتفاع قيمة الصفقة إلى 140 مليون يورو بعد احتساب المتغيرات والحوافز.

وكتب أحد الرواد في تعليقه على مراوغه ميسي لكايسيدو: "ميسي صاحب الـ36 عاما ضد كايسيدو صاحب الـ140 مليون يورو".

🇦🇷 Messi (36) vs 🇪🇨 Caicedo €140mpic.twitter.com/3UBhqEhKvi — VAR Tático (@vartatico) September 8, 2023

وعلق آخر: "ليو ميسي العجوز ضد موسيس كايسيدو صاحب الـ120 مليون جنيه إسترليني (أغلى صفقة بتاريخ بريطانيا)".

ليو ميسي العجوز ضد موسيس كايسيدو صاحب الـ 120 مليون باوند (أغلى صفقة بتاريخ بريطانيا).pic.twitter.com/DoaTOCenWc — Ahmedöv (@a5medv) September 8, 2023

وانتهت مواجهة الأرجنتين والاكوادور بفوز رفاق ميسي بهدف دون رد سجله "البرغوث" من ركلة حرة مباشرة رائعة.

المصدر: RT