"علينا اتخاذ تدابير للسيطرة على الوضع".. نجم مان سيتي يقر "بنكسة" الكرة الأوروبية بسبب السعودية

أقر لاعب وسط منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي، رودري، بأن كرة القدم الأوروبية "تخسر" جراء رحيل العديد من النجوم إلى الدوري السعودي بصفقات مغرية الصيف الحالي.

وقال رودري في مؤتمر صحفي عشية مشاركته في مواجهة إسبانيا مع مضيفتها جورجيا المقررة مساء اليوم الجمعة في تصفيات كأس أوروبا 2024 "من المعقد إجراء تحليل. من الواضح أن كرة القدم الأوروبية تخسر في هذه الحالة".

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وأقر اللاعب الدولي الإسباني الذي تألق الموسم الماضي في مشوار مان سيتي نحو ثلاثية نادرة، بأن صفقات الأندية السعودية "مفهومة تماما بسبب المبالغ المنفقة".

وأردف "علينا بطريقة أو بأخرى السيطرة على استنزاف المواهب، لأنه في بداية الأمر ظهر وكأن اللاعبين المتقدمين في السن هم الذين يغادرون، لكن الآن هناك أيضا الشبان".

وشرح "يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسيطرة على هذا الوضع".

وخسر مان سيتي، الجزائري رياض محرز المنتقل إلى الأهلي السعودي والمدافع الإسباني أيمريك لابورت إلى النصر.

وضمت الأندية الأربعة الكبيرة في السعودية (الأهلي، الهلال، النصر، الاتحاد)، أسماء رنانة، على غرار البرازيلي نيمار (الهلال)، الفرنسي كريم بنزيما (الاتحاد)، السنغالي ساديو مانيه (النصر) وذلك بعد "أن قص شريط الانتقال" البرتغالي كريستيانو رونالدو \بقدومة إلى النصر في يناير الماضي.

المصدر: وكالات