مانشستر يونايتد يعلن انسحاب نجمه الجديد أمرابط من مواجهتي المغرب ضد ليبيريا وبوركينا فاسو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الجمعة، انسحاب لاعب خط وسطه الجديد سفيان أمرابط من تشكيلة منتخب المغرب قبيل مباراتين دوليتين ضد ليبيريا وبوركينا فاسو بسبب الإصابة .

ويعود أمرابط، الذي أكمل انتقاله على سبيل الإعارة إلى النادي الإنجليزي من فيورنتينا الإيطالي الأسبوع الماضي، إلى مركز "كارينغتون" للتدريب، الخاص بمان يونايتد، من أجل إعادة التأهيل بسبب إصابة غير محددة.

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ويأمل المدير الفني لمان يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، أن يكون أمرابط جاهزا لمباراة الفريق القادمة أمام برايتون في 16 سبتمبر الجاري.

وكان من المقرر أن يشارك أمرابط في مباراته الـ50 مع منتخب المغرب، الذي يواجه منتخب ليبيريا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية غدا السبت.

ويلتقي منتخب "أسود الأطلس"، الذي بلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم 2022، مع منتخب بوركينا فاسو في مباراة ودية الثلاثاء المقبل.

واستدعى المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، لاعب نادي الوداد، يحيى جبران، بدلا من أمرابط للمشاركة في المباراتين.

المصدر: أ ب