كم أنفقت الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي التاريخي لعام 2023؟

أنفقت أندية الدوري السعودي لكرة القدم، 957 مليون دولار قياسية على انتقالات اللاعبين الجدد هذا الصيف، وفقا لتقرير صادر يوم الجمعة عن شركة "ديلويت" المتخصصة في مجال التدقيق المالي.

واحتل الدوري السعودي المرتبة الثانية وراء الدوري الإنجليزي (1.39 مليار دولار)، بعد استقطابه "94 لاعبا أجنبيا منهم 37 لاعبا من الدوريات الخمسة الكبرى" (إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا) بحسب التقرير.

وبعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي، شهد الدوري السعودي فورة وصفقات باذخة صيفا، تقدمها البرازيلي نيمار (الهلال)، الفرنسي كريم بنزيما (الاتحاد)، السنغالي ساديو ماني (النصر) والجزائري رياض محرز (الأهلي).

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وكان للدوري الإنجليزي الحصة الأكبر من حيث عدد اللاعبين المنتقلين للدوري السعودي وقيمة الإنفاق عليهم (312 مليون دولار).

وفيما جنى الدوري الإنجليزي الممتاز 698 مليون دولار من بيع لاعبيه لدول أجنبية هذا الصيف، جاء نصفها تقريبا (312 مليون دولار) من الدوري السعودي.

وتوزع إنفاق الدوري السعودي على شراء لاعبين آخرين من الدوري الفرنسي (148 مليون دولار)، الإيطالي (122 مليون دولار)، الإسباني (116 مليون دولار)، والألماني (32 مليون دولار)، فضلا عن دوريات أخرى.

وبلغ إجمالي إنفاق الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية مجتمعة 6.10 مليار دولار في موسم هذا الصيف، بزيادة قدرها 1.25 مليار دولار مقارنة بموسم 2022: 4.85 مليار دولار.

وذكر تقرير "ديلويت"، أن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى سجلت زيادة في إنفاقها على الانتقالات لهذا الصيف باستثناء الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات