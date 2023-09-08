بعد فشل اتحاد جدة في ضمه.. فريقان سعوديان جديدان يستعدان لدخول سباق التعاقد مع صلاح

ما زال مسؤولو الكرة السعودية واثقين من أن تعاقد أحد الأندية السعودية مع محمد صلاح مجرد مسألة وقت، وذلك في أعقاب فشل اتحاد جدة في ضم النجم المصري في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبذل الاتحاد، أحد الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهودا متضافرة لضم صلاح إلا أن الفريق السعودي اصطدم بتعنت إدارة ليفربول التي رفضت التفريط في نجمها الأول رغم كل الإغراءات.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن "ديلي ميل"، أن كبار المسؤولين التنفيذيين السعوديين كانوا في لندن لإجراء محادثات مع ليفربول بشأن صلاح، بعد أن رفض "الريدز" بالفعل عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

وكان الاتحاد على استعداد لدفع مبلغ هو الأضخم في تاريخ كرة القدم لضم النجم المصري يتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، تمسك ليفربول بصلاح، ويتوقع الآن أن يعاود الاتحاد محاولاته لضم النجم المصري العام المقبل.

وبحسب "ميرور"، فإن الاتحاد لن يكون في العام المقبل النادي السعودي الوحيد الذي سيحاول التعاقد مع صلاح، حيث يتوقع أن يدخل

الأهلي والهلال المملوكين أيضا لصندوق الاستثمارات العامة، السباق للتوقيع مع "الفرعون".

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، سيكون سعيدا بثبات إدارة فريقه وعدم تفريطها في صلاح لنادي الاتحاد، مع أهمية المصري في خطط المدرب الألماني لهذا الموسم، حيث يتطلع "الريدز" إلى المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وكان صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017 مقابل نحو 40 مليون يورو، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.

المصدر: "ميرور"