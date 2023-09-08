"الكاف" يحدد موعد الإعلان عن مستضيفي نسختي كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه سيحسم مكان إقامة نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 في أعقاب اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة في 27 سبتمبر الجاري.

وقال رئيس "الكاف"، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي في أعقاب جلسة للجنة التنفيذية أمس الخميس "سنلتقي مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن البلدين الذين سيمنح لهما استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وأردف "كما ستستضيف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الأسابيع المقبلة، الاجتماع الأول لاتحاد الأندية الإفريقية (ACA) الذي يمثل أكثر أندية كرة القدم نجاحا وأكبر أندية كرة القدم في إفريقيا".

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ويتنافس المغرب والجزائر حول استضافة نسخة 2025 والتي تم سحب تنظيمها من غينيا في أكتوبر 2022، بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة التي تضم 24 منتخبا.

وإلى جانب البلدين المغاربيين، ترشحت نيجيريا وبنين في ملف مشترك.

وبالنسبة إلى نسخة 2027، ترشحت الجزائر أيضا حيث ستتنافس إذا لم تنجح في استضافة النسخة 2025، مع ملفات لكل من السنغال وبوتسوانا وآخر مشترك لـ"شرق إفريقيا" بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

المصدر: وكالات