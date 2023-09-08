مدرب المنتخب الروسي يتحدث عن صعوبات اللعب في مصر

اشتكى فاليري كاربين المدير الفني للمنتخب الروسي بكرة القدم من حرارة الجو خلال المباراة الودية التي جمعته مع "الفراعنة" أمس الخميس التي أقيمت في مصر.

وأشار كاربين في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الروسي إلى أنه في مثل هذا الطقس الحار لم يكن الأمر مريحا بتاتا.

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وعلق قائلا: "نظرا لحرارة الجو وطريق السفر الطويل، ربما من الأفضل أن نلعب في موسكو عندما تكون درجة الحرارة في الخارج +20 درجة مئوية، لكننا نعيش في الظروف التي نحنا بها".

وتعادل المنتخب الروسي مع المنتخب الأولمبي المصري بهدف لكل منهما في المباراة ودية.

وتقدم بلال مظهر عبد الرحمن مبكرا لمصر في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك ستيبان أوغالسيان التعادل لروسيا مطلع الشوط الثاني.

وتقام مباراة ثانية بين المنتخب الأولمبي المصري والمنتخب الروسي يوم 11 سبتمبر في السويس.

وفي 12 سبتمبر الجاري، سيلعب المنتخب الروسي مباراة أخرى خارج أرضه ضد منتخب قطر.

يذكر أن مصر تتعرض لموجة صحراوية لمدة 48 ساعة، تعمل على رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل محافظات جنوب البلاد 46 درجة مئوية.

المصدر: RT