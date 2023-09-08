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بلدغة ميسي.. الأرجنتين تخطو بصعوبة أولى خطواتها نحو مونديال 2026 (فيديو)

الرياضة

بلدغة ميسي.. الأرجنتين تخطو بصعوبة أولى خطواتها نحو مونديال 2026 (فيديو)
AFP
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قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لفوز صعب على ضيفه الإكوادوري (1-0)، على ملعب "مونومنتال"، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونجح ميسي بترجيح كفة منتخب بلاده عبر تسجيله الهدف الوحيد للمباراة من ركلة حرة سددها ببراعة لتسكن الشباك، وسط نظرات عجز وذهول من حارس مرمى إكوادور، هيرنان جالينديز، في الدقيقة 78 من ركلة حرة.

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ونجح خلالها منتخب التانغو في تأمين الـ3 نقاط بعد فوز قيصري على ملعبه ووسط جماهيره، في انطلاقة مشواره نحو مونديال 2026.

وتساوى منتخب الأرجنتين مع كولومبيا التي فازت على فنزويلا (0-1)، بينما تعادل منتخب باراغواي مع بيرو بدون أهداف.

المصدر: "وكالات"

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