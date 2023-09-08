نيمار يرجح كفة الأفضلية للدوري السعودي على حساب الفرنسي ويكشف سبب غيابه أمام الاتحاد

أشاد النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم نادي الهلال السعودي الحالي، بقوة مستوى دوري روشن عقب انضمامه لـ"الزعيم" في سوق الانتقالات الصيفية المنقضية.

وأثناء تواجده في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب البرازيل أمام بوليفيا، سئل النجم البرازيلي عن سبب انتقاله للدوري السعودي، كاشفا عن سبب غيابه عن مباراة الاتحاد ضد الهلال الأخيرة لفريقه في الدوري.

وقال نيمار في تصريحاته: "بعد الأسماء التي ضمها الدوري السعودي في الأونة الأخيرة، فإنه من المتوقع له أن يكون من ضمن الأفضل في العالم، وسيكون أفضل من الدوري الفرنسي".

وأضاف نجم الهلال الجديد: "في الوقت الحالي، أن لست جاهزا للمشاركة في المباريات بنسبة 100%، لكني أستطيع اللعب".

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فيما كشف الدولي البرازيلي عن سبب غيابه أمام اتحاد جدة في كلاسيكو الكرة السعودية: "في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، تلقيت ضربة، لذلك خيسوس قرر تأجيل عودتي للمشاركة".

وتابع لاعب باريس سان جيرمان السابق: "ما فعله خيسوس في ذلك الوقت لا أعتبره أمر ضدي، لكن أن أقدره لأنه يحافظ علي من الإصابات للمشاركة في المباريات القادمة، من المتوقع أن أبدأ مشواري مه الهلال بداية من مباراة الرياض المقبلة".

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بوليفيا وبيرو في التوقف الدولي الجاري، يوم التاسع والـ13 من سبتمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المصدر: "وكالات"