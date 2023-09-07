انتهى بشكل رسمي الميركاتو الأعظم في تاريخ الكرة السعودية.. تعرف على أبرز الصفقات

مع حلول منتصف ليلة الخميس تنتهي فترة الانتقالات الأعظم في تاريخ الكرة السعودية والأضخم على مستوى العالم حيث استقطبت الأندية السعودية مجموعة من أشهر وألمع نجوم الساحرة المستديرة.

ونستعرض في هذا الرصد أبرز انتدابات الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي لعام 2023:

الاتحاد: المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ( من ريال مدريد الإسباني)، لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي)، لاعب الوسط البرازيلي فابينيو (ليفربول الإنجليزي)، الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (سلتيك الاسكتلندي)، قلب الدفاع الإيطالي لويس فيليبي (ريال بيتيس الإسباني).

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الهلال: المهاجم البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام الإنجليزي)، لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (لاتسيو الإيطالي)، لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي)، الجناح البرازيلي مالكوم (زينيت الروسي)، الحارس المغربي ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي (تشيلسي الانجليزي).

النصر: المهاجم السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ الألماني)، لاعب الوسط الدفاعي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر الإيطالي)، قلب الدفاع الإسباني إيميريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي)، لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا (لنس الفرنسي)، الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، الجناح البرتغالي أوتافيو (بورتو).

الأهلي: الجناح الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، الحارس السنغالي إدوار مندي (تشيلسي الإنجليزي)، الجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان (نيوكاسل الإنجليزي)، قلب الدفاع البرازيلي روجر إيابنييز (روما الإيطالي)، لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه (برشلونة الإسباني)، لاعب الوسط الدفاعي الإسباني غابري فيغا (سلتا فيغو)، قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال (أتالانتا الإيطالي).

الاتفاق: لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون (ليفربول الإنجليزي)، المهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (ليون الفرنسي)، لاعب الوسط الدفاعي الهولندي جورجينيو فينالدوم (باريس سان جيرمان الفرنسي)، المدافع الاسكتلندي جاك هندري (بروج البلجيكي)، لاعب الوسط الجامايكي ديماراي غراي (إيفرتون الإنجليزي).

الشباب: الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، المهاجم السنغالي حبيب ديالو (ستراسبورغ الفرنسي)، قلب الدفاع المغربي رومان سايس (إعارة من السد القطري).

أبها: المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)، الحارس الروماني تشيبريان تاتاروشانو (ميلان الإيطالي).

الفتح: قلب الدفاع البلجيكي جايسون ديناير (شباب الأهلي الإماراتي).

ضمك: الجناح الكاميروني جورج-كيفان نكودو (بشيكتاش التركي).

المصدر: وكالات