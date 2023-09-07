والد محمد صلاح يكشف موقف نجله من عرض اتحاد جدة السعودي

كشف صلاح غالي، والد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، موقف نجله من عرض نادي اتحاد جدة السعودي لضمه هذا الصيف.

وقال صلاح غالي في تصريحات لموقع "العين الرياضية"، إن نجم ليفربول مستمر بملعب "أنفيلد" هذا الموسم، رغم تلقيه عرضا مغريا من اتحاد جدة.

إقرأ المزيد

وأكد أن نجله باق في إنجلترا لمواصلة مسيرته الناجحة، مضيفا: "أدعو الله أن يكتب لمحمد الخير ويلهمه الصواب دائما".

وبذلك يكون والد محمد صلاح قد أغلق باب التكهنات بشأن مستقبل نجله قبيل انتهاء فترة القيد في الدوري السعودي.

وكان اتحاد جدة قد قدم عرضا أوليا لضم صلاح بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني ارتفع إلى 150 مليونا ولكن تم رفضه في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي (31 أغسطس).

وأفادت تقارير صحفية بأن النادي السعودي تقدم بعرض جديد هذا الأسبوع تبلغ قيمته 170 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 45 مليونا على هيئة حوافز إضافية، أملا في إقناع ليفربول بالتخلي عن النجم المصري.

وكان صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017 مقابل نحو 40 مليون يورو، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.

المصدر: "العين الرياضية"