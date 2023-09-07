خسارة ثقيلة للأردن أمام النرويج في غياب هالاند

تعرض منتخب الأردن لخسارة قاسية أمام نظيره النرويجي بسداسية نظيفة في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب "أوليفال" في العاصمة أوسلو.

ونجح المنتخب النرويجي بفرض سيطرته على مجريات اللقاء رغم غياب نجمه إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وتقدم المنتخب النرويجي برباعية في الشوط الأول سجلها أنطونيو نوسا في الدقيقة 11، وكريستوفر أغر (23)، ويورغن ستراند لارسن (32)، وفريدريك اندي بيوركان (41)، وفي الشوط الثاني أضاف براد فاين الهدف الخامس (80)، وهوغو فيتلسين الهدف السادس (90).

منتخب الاردن يتعرض لهزيمة ثقيلة من منتخب النرويج 6-0 ضمن استعداداته لكأس آسيا 2023#AsianCup2023pic.twitter.com/eVluAcxoem — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) September 7, 2023

وكانت المباراة الظهور الأول لمنتخب الأردن بقيادة مدربه المغربي حسين عموتا الذي تسلم المهمة أواخر شهر يونيو الماضي خلفا للعراقي عدنان حمد.

وسيغادر منتخب الأردن إلى أذربيجان لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء القادم في مباراته الودية الثانية خلال التوقف الدولي الحالي.

وتدخل مباراتا النرويج وأذربيجان في إطار تحضيرات منتخب الأردن للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027 والتي ستنطلق أواخر العام الجاري، حيث أوقعته قرعة الدور الثاني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات، السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

المصدر: وكالات