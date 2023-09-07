القطري ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لولاية جديدة

أعيد انتخاب رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، يوم الخميس، رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وترأس الخليفي الرابطة منذ فشل مشروع الدوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021.

كما أعيد انتخاب الخليفي أيضا عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث يشغل هذا المنصب منذ عام 2019 بالإضافة إلى كونه نائبا للرئيس.

وقال الخليفي في ختام الجمعية العمومية الثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية في برلين "لقد قطعنا شوطا طويلا خلال الدورة الماضية. ثمة تقدم هائل في الدور الذي تلعبه الأندية في القرارات التي تشكل كرة القدم للأندية الأوروبية".

ويعتبر الخليفي (49 عاما)، أحد أكثر الأشخاص تأثيرا في كرة القدم الأوروبية، وهو أيضا رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية الإعلامية.

واكتسب الخليفي مكانة أكبر بفضل عاصفة الدوري السوبر الأوروبي التي كادت تفجر أزمة كبيرة على صعيد القارة.

وكان باريس سان جيرمان، شأنه في ذلك شأن بايرن ميونخ الألماني رفضا الانضمام إلى الأندية الـ12 التي كانت تحاول إنشاء دوري خاص يدر أموالا طائلة عليها.

وتولى ناصر الخليفي رئاسة رابطة الأندية الأوروبية خلفا لأندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس أبرز المطالبين بإطلاق الدوري السوبر.

المصدر: أ ف ب