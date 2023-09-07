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تقديم مقترح غريب مشوب بالوعيد لإجبار صلاح وليفربول على قبول عرض اتحاد جدة السعودي

الرياضة

تقديم مقترح غريب مشوب بالوعيد لإجبار صلاح وليفربول على قبول عرض اتحاد جدة السعودي
Globallookpress
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قدم الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه، مقترحا غريبا لإجبار إدارة نادي ليفربول على قبول عرض اتحاد جدة لضم المصري محمد صلاح، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات في السعودية.

ورفض ليفربول عروضا مغرية للتخلي عن خدمات صلاح لنادي اتحاد جدة، وتشير معظم الصحف والمواقع الرياضية العالمية إلى أن النجم المصري لن ينتقل للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي في السعودية بحلول منتصف ليلة اليوم الخميس.

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وحسب بعض التقارير، يتوقع أن تعود السعودية للتفاوض مع ليفربول من أجل ضم صلاح في الميركاتو الصيفي القادم، مع احتمال تحويل وجهته إلى فريق آخر، غير نادي اتحاد جدة.

وللضغط على ليفربول وصلاح لقبول العرض السعودي الآن، قدم جستنيه للوفد السعودي الذي يتواجد حاليا في لندن للتفاوض مع ليفربول، اقتراحا من أجل حسم الصفقة إلى نادي الاتحاد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، مساء اليوم الخميس.

هذا الاقتراح المقدم من جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يتمثل في تحذير السعودية لصلاح ونادي ليفربول، بأنه إذا لم ينتقل النجم المصري إلى الاتحاد في الصيف الحالي، سيتم منع الفرق السعودية الأخرى ما عدا الاتحاد، من التعاقد معه مستقبلا.

وطالب الناقد الرياضي أن لن يحصل النادي الإنجليزي أو اللاعب نفسه، على نفس المميزات المالية التي تم تقديمها لهما الآن، إذا عاد الاتحاد للصفقة، الصيف القادم.

واعتبر جستنيه، أن هذا الاقتراح إذا تم تنفيذه، سيكون كفيلا بإقناع محمد صلاح ومجلس إدارة نادي ليفربول، بقبول العرض الآن.

المصدر: وكالات

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