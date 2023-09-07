الإصابة تبعد الألماني موسيالا عن مواجهتي اليابان وفرنسا

يغيب لاعب الوسط جمال موسيالا عن وديتي منتخب ألمانيا أمام اليابان وفرنسا بسبب إصابة في ظهره، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الخميس.

وجاء في البيان أن موسيالا "لن يكون متاحا للمنتخب في مباراتي اليابان (السبت في فولفسبورغ) وفرنسا (الثلاثاء في دورتموند) المقبلتين بسبب آلام في ظهره. لم يسافر إلى فندق الفريق كما كان مخططا اليوم".

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وكان موسيالا (20 عاما) ضمن تشكيلة من 24 لاعبا استدعاها المدرب الألماني هانزي فليك لوديتي سبتمبر، رغم إصابة بفخذه الأيسر أبعدته عن آخر مباراتين لفريقه بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.

ولن يستدعي المنتخب الألماني أي بديل للاعب الوسط الموهوب.

وكان المهاجم نيكلاس فولكروغ، ترك معسكر منتخب ألمانيا أمس الأربعاء، عائدا إلى فريقه بوروسيا دورتموند بسبب أوجاع في فخذه.

واستدعى فليك المخضرم توماس مولر بدلا من فولكروغ، للمرة الأولى منذ نهائيات مونديال "قطر 2022".

وتخوض ألمانيا نهائيات كأس أوروبا 2024 بصفتها الدولة المضيفة، فيما تلعب مباريات ودية استعدادا للحدث القاري المقرر الصيف المقبل.

المصدر: أ ف ب