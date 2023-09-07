"خطوة مدروسة أم هفوة قاتلة"!.. لماذا فشل اتحاد جدة السعودي في ضم صلاح؟

أحدث اتحاد جدة ضجة واسعة في عالم كرة القدم هذه الأيام، بعدما قدم عرضا فلكيا وقياسيا لإغراء ليفربول بالتخلي عن خدمات نجمه محمد صلاح لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.

النادي السعودي قدم عرضا أوليا لضم صلاح بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني ارتفع إلى 150 مليونا ولكن تم رفضه في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي (31 أغسطس)، قبل أن تتحدث تقارير أخرى صباح اليوم الخميس، أن اتحاد جدة جهز عرضا أخيرا بقيمة 225 مليون جنيه إسترليني لكن النجم المصري بقي في ليفربول بعد إسدال الستار على سوق الانتقالات الصيفية في السعودية بحلول منتصف ليلة اليوم الخميس (7 سبتمبر).

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العرض السعودي الجريء لضم صلاح ترك المشجعين والنقاد على حد سواء يتساءلون عن دوافع هذه الخطوة حتى قبل أن تنهار الصفقة لتعنت إدارة الفريق الإنجليزي وتمسكها بنجمها المصري.

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نيل جونز، الكاتب والصحفي البريطاني المختص في أخبار ليفربول، كشف قبل أيام عن التعقيدات المحيطة بالعرض السعودي غير المسبوق في تاريخ كرة القدم وعن دوافعه.

فعندما سئل عن إمكانية استسلام ليفربول للعرض القياسي السعودي لضم صلاح، كان جونز واضحا حيث قال في تصريحات نقلها موقع"anfieldindex": "لقد تحدثت إلى أشخاص لديهم دراية بهذا النوع من الأشياء. قلت: هل هناك أي فرصة لاستسلام ليفربول؟ قالوا: لا توجد فرصة. هذا الموقف الحازم من ليفربول مطمئن للجماهير ولكنه يثير أيضا تساؤلات حول الدوافع وراء العرض السعودي".

ونوه الصحفي البريطاني، بأن الجوانب الأكثر إثارة للحيرة في هذا العرض هو التوقيت، وتساءل "لماذا تنتظر كل هذا الوقت؟ لماذا الآن؟" في إشارة إلى انتظار اتحاد جدة آخر أيام سوق الانتقالات لتقديم عرضه لضم صلاح.

وتكهن جونز بأن التوقيت المتأخر للعرض يمكن أن يكون السبب الرئيسي لفشل صفقة صلاح ولكنه شدد في الآن ذاته على أن الخطوة ربما تكون مدروسة وهدفها "جذب الاهتمام".

وقال جونز في هذا الصدد: "إذا كانوا قد قدموا عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في يونيو، فأعتقد أنه ستكون هناك نصف فرصة للتعاقد مع صلاح".

ويحق لأندية الدوري السعودي للمحترفين إجراء التعاقدات الصيفية حتى منتصف ليلة 7 سبتمبر، بينما لا يستطيع ليفربول جلب أي لاعب بعد الأول من سبتمبر نتيجة إقفال سوق الانتقالات في إنجلترا.

وضمن هذا السياق، أكد جونز أن العرض السعودي المتأخر لا يضع ليفربول في مأزق فحسب، بل يزيد أيضا من اهتمام وسائل الإعلام بالعرض، مما يفيد الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد جونز أن الدوري السعودي للمحترفين لديه الكثير ليكسبه، حتى مع انهيار صفقة التعاقد مع صلاح، بحصوله على هذا الاهتمام من مختلف أنحاء العالم مضيفا: "الدوري السعودي لا يقتصر على المزايدة على لاعب فحسب، إنهم يسعون إلى جذب الاهتمام العالمي".

المصدر: anfieldindex.com + RT