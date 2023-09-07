كأس ملك تايلاند.. العراق يتجاوز الهند وزيدان إقبال يغادر بالبطاقة الحمراء

تغلب المنتخب العراقي على نظيره الهندي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 2-2، يوم الخميس في شيانغ ماي ضمن كأس ملك تايلاند الودية في كرة القدم المقررة حتى الأحد بمشاركة أربعة منتخبات.

وتقدم المنتخب الهندي بواسطة ناوريم سينغ من كرة أرضية قوية إلى يسار الحارس جلال حسن (16).

ونجح علي الحمادي في التعديل للعراق من ركلة جزاء عند الدقيقة 28، قبل أن يسجل الحارس العراقي جلال حسن للهند عن طريق الخطأ عندما حول كرة عرضية في شباكه (50).

وعادل أيمن حسين لمنتخب "أسود الرافدين" (79) من ركلة جزاء.

وحصل نجم الكرة العراقية، الصاعد زيدان إقبال المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي على بطاقة حمراء في نهاية اللقاء (90+4).

ويلعب العراق في نهائي البطولة مع الفائز من مباراة تايلاند المضيفة ولبنان التي تقام لاحقا.

وتأتي مشاركة المنتخب العراقي في البطولة في إطار برنامج تحضيري لخوض التصفيات الآسيوية المؤدية إلى نهائيات كأس العالم 2026 والمقرر انطلاقها في 16 نوفمبر المقبل، يستهلها "أسود الرافدين" بملاقاة إندونيسيا أو بروناي على ملعب البصرة الدولي ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي الفيليبين وفيتنام.

المصدر: وكالات