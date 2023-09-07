بينما يترقب عالم كرة القدم مصيره.. صلاح يعيش في عالم آخر (فيديو)

في وقت يترقب فيه عشاق كرة القدم مصير محمد صلاح المرتبط بالانتقال لاتحاد جدة، نشر النجم المصري فيديو يوحي بأنه غير مبال بكل الأنباء المتداولة بشأن مستقبله وكأنه في عالم آخر.

فبعد ساعات من انتشار أنباء عن رفع نادي اتحاد جدة عرضه لرقم فلكي لضم صلاح من نادي ليفربول قبل إغلاق سوق الانتقالات في السعودية منتصف ليلة اليوم الخميس، نشر النجم المصري عبر خاصية "استوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو له وهو يستمتع بوقته بمتابعة من مسلسل "الفايكنغ".

الأسطورة محمد صلاح عبر ستوري الإنستغرام. pic.twitter.com/TreCjibGTy — عالم صلاح (@SalahWorld11) September 7, 2023

ولم تنجح محاولات اتحاد جدة حتى الآن في استقطاب الفرعون المصري، وضمه إلى كتيبة النجوم الذين التحقوا بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان النادي السعودي قد قدم عرضا أوليا لضم صلاح بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني ارتفع إلى 150 مليون جنيه إسترليني ولكن تم رفضه في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي (31 أغسطس).

وأكدت شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن نادي الاتحاد يخطط للتقدم بعرض جديد وأخير لليفربول من أجل الحصول على خدمات صلاح.

وأشارت الشبكة إلى أن عرض اتحاد جدة الجديد لضم صلاح، ستبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك الإضافات.

المصدر: RT