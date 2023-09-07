تصفيات أمم إفريقيا.. ليبيا تمنح تونس الأمل بانتزاع صدارة المجموعة العاشرة

منحت ليبيا الأمل لتونس بانتزاع صدارة المجموعة العاشرة بتعادلها مع غينيا الاستوائية 1-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

ودخلت غينيا الاستوائية وليبيا المباراة التي أقيمت في بنغازي، والأولى ضامنة تأهلها إلى النهائيات بصحبة تونس والثانية خارج دائرة المنافسة.

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وبهدف لجوزيه إيلو في الدقيقة 62، بدت غينيا الاستوائية في طريقها لحسم الصدارة لكن ليبيا أدركت التعادل بفضل البديل حسين طقطق في الدقيقة 80، لتمنح بذلك تونس الأمل لصدارة المجموعة في حال فوزها في وقت لاحق اليوم على ضيفتها بوتسوانا في العاصمة تونس.

ورفعت غينيا الاستوائية رصيدها إلى 13 نقطة، في الصدارة بفارق 3 نقاط عن تونس التي تملك أفضلية المواجهتين المباشرتين كونها فازت افتتاحا على منافستها 4-0 قبل أن تخسر إيابا 0-1.

أما ليبيا التي اكتفت بانتصار واحد كان في افتتاح المجموعة على حساب بوتسوانا (1-0)، فرفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف عن بوتسوانا الثالثة.

المصدر: وكالات