هل يلحق بركب النجوم المغادرين؟.. فيراتي خارج تشكيلة سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا

تعززت فرضية رحيل الإيطالي ماركو فيراتي عن باريس سان جيرمان، وذلك بعدما استبعده المدرب الإسباني لويس أنريكي من تشكيلة الفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وبعدما كان من ركائز الفريق لأعوام طويلة، قدم فيراتي أداء سيئا خلال الموسم الماضي ما جعله على لائحة غير المرغوب فيهم عند المدرب الجديد إنريكي والإدارة القطرية للنادي الباريسي.

وفي حال رحيل فيراتي، فسيصبح الإيطالي الدولي ثالث نجم بارز يغادر ملعب "حديقة الأمراء" في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023 بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل لإنتر ميامي، والبرازيلي نيمار المنضم للهلال السعودي.

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وكثر الحديث هذا الصيف عن احتمال لحاق الإيطالي البالغ 30 عاما بركب النجوم المنتقلين إلى الدوري السعودي، بينهم زميله السابق نيمار، لكن التقارير أفادت في الأيام القليلة الماضية بأنه قد يحل في الدوري القطري للدفاع عن ألوان نادي العربي.

وفي التشكيلة التي نشرها سان جيرمان من أجل دوري الأبطال، أدرج اسم كل من قلب الدفاع بريسنيل كيمبيمبي والظهير البرتغالي نونو منديش اللذين ابتعدا لأشهر عدة عن الملاعب بسبب الإصابة.

ووقع سان جيرمان في مجموعة الموت في دوري الأبطال، والتي تضم كلا من ميلان الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، ونيوكاسل الإنجليزي.

المصدر: وكالات