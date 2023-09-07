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بعد عودته لنادي الطفولة.. راموس يكشف سبب رحيله عن سان جيرمان

الرياضة

بعد عودته لنادي الطفولة.. راموس يكشف سبب رحيله عن سان جيرمان
AFP
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كشف المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، سبب رحيله عن باريس سان جيرمان بعد موسمين بقميص الفريق الفرنسي.

وقال راموس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية من مؤتمر تقديمه لاعبا في إشبيلية "أنا شخص، تتحكم فيه عواطفه وأحاسيسه".

مضيفا: "إذا اخترت مشروعا، فذلك لأنني أثق وأؤمن به حقا، في باريس، أتيحت لي فرصة للاستمرار".

واستدرك قائد ريال مدريد السابق: "لكن في بعض الأحيان، تتضح لك أمور أخرى، تؤكد لك أن التجربة قد انتهت".

بعد عودته لنادي الطفولة.. راموس يكشف سبب رحيله عن سان جيرمان
AFP
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وأعرب سيرخيو راموس عن سعادته بالعودة لنادي طفولته من جديد، مؤكدا أنه اختار إشبيلية بعيدا عن المال، قائلا: "الأمر لا يتعلق بالمال أو العقد أو عدد السنوات، إنه شأن رياضي يتعلق بالفلسفة والعقلية".

يذكر أن سيرجيو راموس البالغ 37 عاما انتقل إلى سان جيرمان في صيف 2021 بصفقة انتقال حر، لانتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

وعاد راموس مجددا لصفوف ناديه القديم، إشبيلية بعد 18 عاما من رحيله عن النادي الأندلسي.

المصدر: "وكالات"

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