مبادرة الدوري الإنجليزي تجاه اللاعبين المصابين بالخرف

أنشأ اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا صندوقا جديدا لمساعدة اللاعبين السابقين المتأثرين بالخرف وغيره من حالات التنكس العصبي والتي ستحظى بدعم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوصلت دراسة، بتكليف من اتحاد المحترفين واتحاد اللعبة، إلى أن لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين كانوا أكثر عرضة بنسبة 3.46 مرة للإصابة بأمراض التنكس العصبي وأكثر عرضة لخطر تشخيص الإصابة بالخرف.

وكان الاتحاد الإنجليزي يتطلع إلى التخفيف من المخاطر الصحية المحتملة والخرف، ومنح العام الماضي الموافقة على إجراء تجربة لإلغاء ضربات الرأس المتعمدة في المباريات على مستوى أقل من 12 عاما. والآن، ستكون هناك مساعدة مالية لأولئك المتأثرين بالفعل.

Premier League and the PFA launch football's dementia fund - with £1m initially made available to help former players and their families who struggle with neurodegenerative diseases https://t.co/5vBYVI3c91 — Futebol Intl FC (@FutebolIntlFC) September 6, 2023

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وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بموقعها على الإنترنت أمس الأربعاء: "سيتم توفير مبلغ أولي قدره مليون جنيه إسترليني على الفور لتقديم الدعم المالي التقديري للاعبين السابقين وعائلاتهم، للمساعدة في تحسين نوعية حياتهم".

وأضاف: "سيتم إنشاء الصندوق بينما يسعى اتحاد اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إنشاء مؤسسة خيرية تضم المرتبطين الآخرين في كرة القدم كوسيلة للدعم على المدى الطويل".

وسيتم تقييم المرضى المستحقين للدعم المالي من قبل لجنة مكونة من خبراء في طب الأعصاب والتمريض والرعاية الاجتماعية.

وتعرض العديد من لاعبي منتخب إنجلتر أبطال العالم عام 1966 للإصابة بالخرف، كان آخرهم أسطورة مانشستر يونايتد، بوبي تشارلتون، كما توفي نوبي ستايلز للسبب نفسه.

كذلك أصيب جاك تشارلتون الشقيق الأكبر لبوبي، وزميلاه راي ويلسون ومارتن بيترز صاحب الهدف الثاني في نهائي 1966 في مرمى ألمانيا الغربية (4-2) بالمرض نفسه، وفارق جميعهم الحياة في غضون السنوات الأخيرة.

وتم بالفعل حظر السماح للأطفال دون سن 12 عاما في المملكة المتحدة من ضرب الكرة برأسهم خلال ممارسة كرة القدم.

المصدر: "وكالات"