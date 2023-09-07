ضربة في البرازيل.. نيمار يثير القلق في الهلال السعودي (فيديو)

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي قلق جمهور "الزعيم"، بعد انتشار فيديو من تدريب منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وخلال مران البرازيل أمس، انتشر مقطع لتدخل من الخلف للمهاجم ريتشارلسون، مهاجم السامبا وتوتنهام الإنجليزي، على قدم نيمار، التي شفيت حديثا من الإصابة، لكن محترف الهلال أنقذ نفسه، ورفع قدمه من على الأرض، قبل أن تتضرر من تدخل زميله.

🚨- تدخل مبالغ فيه من ريتشارلسون على نيمار في تدريبات البرازيل اليوم 🙂



نيمار تفادى إصابة .. وتعامل مع الموقف @iesabah



pic.twitter.com/EqkKEzjRcg — ابو خالد الهلالي (@xp10px) September 6, 2023

وأعرب نيمار عن غضبه من تدخل ريتشارلسون، ووجه له بعض الضربات بالأيدي والقدم، قبل أن يستأنف المران بصورة طبيعية.

كما سقط نيمار على ذراعه الأيمن أثناء الإحماء، وأثار ذعر مدربه فرناندو دينيز.

وأشارت شبكة "غلوبو" البرازيلية إلى أن نيمار شعر بآلام واضطر لمغادرة المران من أجل تلقي العلاج الطبي، وعندما خلع الضمادة، تبين أن لديه جرحا في منطقة المعصم.

عاااجل:



نيمار يصاب في تدريبات البرازيل 😅!

pic.twitter.com/BFEmZBJpyx — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 6, 2023

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وأوضحت أن اللاعب البرازيلي تلقى العلاج اللازم، ثم عاد للمشاركة في تدريب منتخب البرازيل.

لكن جمهور الهلال لم يتعامل مع الموقف بصورة طبيعية، رغم عدم تعرض نجمه لأي أذى، إذ أعرب عن قلقه من تعرضه لأي إصابة، قد تعطل ظهوره الأول مع الهلال، والذي طال انتظاره.

وبينما أثار وضعه للاصق طبي على ساقه قلق بعض الهلاليين إلا أن أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني طمأنهم، مؤكدا أنه مجرد إجراء وقائي بعد العمليات الجراحية أو لتفادي التعرض لإصابة جديدة مع التدخلات المفاجئة.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بوليفيا وبيرو في التوقف الدولي الجاري، يوم التاسع والـ13 من سبتمبر الجاري، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي + وسائل إعلام"