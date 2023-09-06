بينهم نجم عربي.. "فرانس فوتبول" ترشح 10 لاعبين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

رشحت مجلة "فرانس فوتبول"، الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، المنتقل حديثا من إشبيلية إلى الهلال السعودي للتنافس مع تسعة حراس آخرين على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

ويتواجد النجم المغربي في قائمة المرشحين للجائزة مع كل من تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد)، إيدرسون (البرازيل - مانشستر سيتي)، دومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا - دينامو زغرب)، مايك مانيان (فرنسا - ميلان)، إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين - أستون فيلا)، وأندري أونانا (الكاميرون - إنتر ميلان - مانشستر يونايتد)، آرون رامسديل (إنجلترا - آرسنال)، بريس سامبا (فرنسا - لانس)، ومارك أندريه تير شتيجن (ألمانيا - برشلونة).

Here is the first part of the 2023 Yachine Trophy nominees...

#trophéeyachine#ballondorpic.twitter.com/Dxw8GRkz8H — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023

وستعلن "فرانس فوتبول" اسم الفائز بالجائزة المرموقة في حفل سيقام يوم 30 أكتوبر المقبل في باريس.

يذكر أن البلجيكي تيبو كورتوا، فاز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم للعام الماضي 2022.

المصدر" "فرانس فوتبول"