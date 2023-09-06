بعد منافسة شرسة مع لاعب أردني.. رونالدو يظفر بجائزة آسيوية

نال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف النصر السعودي، جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر أغسطس الماضي بعد منافسة شرسة مع الأردني أنس العوضات لاعب الوحدة.

وحصل رونالدو على 43 بالمئة من الأصوات، مقابل 41 بالمئة للأردني أنس العوضات الذي كان منافس النجم البرتغالي الأول في هذا الاستفتاء.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد فتح باب التصويت للجماهير قبل أسبوع من الآن لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، وانتهت المهلة مساء اليوم الأربعاء.

وتقوم فكرة الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن الشهر وذلك بناء على العديد من المعايير أهمها: دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

المصدر: وكالات