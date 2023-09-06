عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ارتداء بنزيما الثوب السعودي

أثار الإعلامي المصري عمرو أديب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على ظهور النجم الفرنسي كريم بنزيما، المحترف في صفوف اتحاد جدة، بالثوب السعودي.

ولفت بنزيما الأنظار خلال قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي سحبت أمس الثلاثاء في جدة، بعد حضوره إلى الحفل مرتديا الزي السعودي.

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وعلق عمرو أديب عبر منصة "إكس" على ظهور بنزيما بالثوب السعودي في حدث عام: "طبعا أنا لو كنت لبست الثوب السعودي وحضرت أي حاجة في المملكة كانت الدنيا حتتقلب واسمع اتهامات العمالة والبيع".

طبعا انا لو كنت لبست التوب السعودي وحضرت اي حاجه فى المملكه كانت الدنيا حتتقلب واسمع اتهامات العماله والبيع اما اخونا بنزيمه عادي جدا لا حد من بره ولا من بلده قاله بم . بصراحه فيه حاله غريبه اليومين دول .وعلى العموم هى فرصه برضه البس توب الكام يوم الجايين اما اروح المملكه مريح… pic.twitter.com/IP26BhcDaG — Amr Adib (@Amradib) September 5, 2023

وأضاف الإعلامي المصري الذي يقدم برنامجا على قناة "إم بي سي مصر" السعودية: "أما أخونا بنزيما عادي جدا لا حد من بره ولا من بلده قال له بِم (لم يعارض ارتداءه الثوب السعودي)".

واختتم: "وعلى العموم هي فرصة ألبس توب الكام يوم الجايين اما اروح المملكة مريح ومشرف".

يذكر أن بنزيما سيشارك مع فريق اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام منافَساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

المصدر: RT