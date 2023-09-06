"سيشكل إضافة".. هندرسون يعلق على أنباء انتقال صلاح لاتحاد جدة

تحدث قائد نادي ليفربول السابق جوردان هندرسون المنتقل هذا الصيف لنادي الاتفاق السعودي عن التكهنات المحيطة بانتقال زميله السابق في "الريدز" المصري محمد صلاح إلى اتحاد جدة.

وذكرت تقارير إعلامية نهاية الأسبوع الماضي، أن ليفربول رفض عرضا ضخما بلغت قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة للتخلي عن خدمات صلاح، كما كشفت تقارير أخرى أن الفريق السعودي سيرفع عرضه إلى 220 مليون جنيه إسترليني لإقناع ليفربول ببيع نجمه المصري قبل إغلاق سوق الانتقالات في السعودية غدا الخميس.

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وعلق هندرسون على احتمال انتقال صلاح للسعودية، وقال في مقابلة مع صحيفة "ذي أتلتيك" البريطانية: "لم أتحدث معه بشأن ذلك".

وأضاف لاعب الاتفاق: "من الواضح أنني تحدثت معه لفترة وجيزة خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، إذ كان يسألني عما إذا كنت على ما يرام، وكل شيء على ما يرام، وكيف أستقر، والأشياء العادية".

وتابع بالقول: "سيتصل الجميع به وسيرسلون الرسائل النصية إليه وأشياء من هذا القبيل، لا أعرف حقا ما الذي يحدث بالضبط، أنا فقط أرى ما يقال في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالعروض المقدمة وأشياء من هذا القبيل".

وأكمل هندرسون: "سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث، لأنه لاعب رائع ورجل رائع، ومهما حدث سيكون له تأثير كبير، سواء كان ذلك في ليفربول أو في الدوري السعودي، مهما كان، سواء كان ذلك الآن أو في المستقبل أو في أي وقت، إنه إضافة رائعة لأي فريق".

المصدر: "ذي أتلتيك"