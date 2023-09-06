ياسين بونو يكشف سبب انهيار صفقة انتقاله لريال مدريد

كشف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي عن سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني الذي كان مهتما بالحصول على خدماته لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.

وقال بونو في تصريحات لإذاعة El Pelotazo الإسبانية:"في ديسمبر الماضي (بعد كأس العالم 2022)، كانت هناك عروض، لكنني لم أشعر بأن ذلك الوقت الصحيح للرحيل".

وأَضاف:" لا أنا ولا يوسف النصيري الذي كان قادرا على المغادرة، لم نشعر أنه يمكننا الرحيل".

وزاد:"في ريال مدريد، كنت الخيار الأول، بطولة كأس أمم إفريقيا عقدت كل شيء".

وأوضح: "اشترط ريال مدريد عدم المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في شهر يناير المقبل، الأمر الذي عقد الأمور وجعل الصفقة تنهار".

Bono reveals: “Yes, I had an offer from Real Madrid — I was the priority”. ⚪️🇲🇦



“The African Cup complicated things so deal collapsed”, told @elpelotazocsr. pic.twitter.com/gKTIxsKQ21 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2023

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وتحدث عن سبب تركه لإشبيلية بقوله: "شعرت بأن الوقت قد حان لمغادرة إشبيلية، لقد قدمت كل شيء للنادي وفي داخلي لم تعد لدي نفس الطاقة، لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة أخرى".

وانتقل الحارس المغربي إلى الهلال السعودي ضمن عقد لمدة 3 سنوات، قادما من إشبيلية، وقبل ذلك كان على رادار ريال مدريد، لتعويض إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي.

وانضم بونو إلى إشبيلية في مطلع موسم 2020-21، قادما من جيرونا الإيطالي، وخلال الفترة الماضية قدم الحارس البالغ 32 عاما أداء عاليا مع النادي الأندلسي، وكان من أبرز أعمدة الفريق.

المصدر: "وكالات"