بعد أسابيع من انضمامه للسد.. لوائح الاتحاد القطري "تنقل" قائد منتخب المغرب من قطر إلى الشباب السعودي
أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع قائد المنتخب المغربي رومان سايس على سبيل الإعارة من السد القطري حتى نهاية الموسم الحالي.
وكتب الحساب الرسمي للنادي السعودي على منصة "إكس": "من أسود الأطلس إلى أسود المملكة، رومان سايس شبابي".
من أسود الأطلس إلى أسود المملكة 🇲🇦 🇸🇦— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 5, 2023
رومـان سـايـس شـبـابـي 🦁🤍#يلا_شباب#سايس_دياليpic.twitter.com/EfEdS33EYz
وتابع: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خليف الهويشان رسميا عقد انضمام الدولي المغربي رومان سايس، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من نادي السد القطري".
✔️ رسمياً .. الدولي المغربي "رومان سايس" شبابي حتى نهاية الموسم 🤍🇲🇦#يلا_شباب#سايس_دياليpic.twitter.com/SFcH1O9cwT— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 5, 2023
وتمنت إدارة الشباب للاعب التوفيق في مسيرته مع شيخ الأندية السعودية.
وكان سايس، انضم إلى السد نهاية يوليو الماضي قادما من بشيكتاش التركي في صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو، وشارك مع الفريق القطري في البطولة العربية، لكنه لم يلعب أي مباراة في الدوري القطري بسبب فشل ناديه في تسجيله بالقائمة.
وتنص قوانين الاتحاد القطري على السماح للأندية بتسجيل سبعة لاعبين محترفين أجانب، شريطة أن يكون اثنان منهم من دون سن الـ21 عاما.
وأنهى السد تعاقده مع اللاعبين الخمسة فوق السن، وهم الإكوادوري غونسالو بلاتا، والبرازيلي باولو أوتافيو، والكولومبي ماتيوس أوريبي، إلى جانب لاعبيه السابقين الجزائري بغداد بونجاح، والبرازيلي غيليرمي توريس.
وتعاقد السد مع لاعبين اثنين دون سن الـ21، هما الإيراني أمين حزباوي، والبرازيلي جيوفاني هنريكي، بيد أن إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي تركت الباب مفتوحا أمام تعويضه بلاعب آخر شريطة أن يكون دون الـ21 عاما، وبالتالي لن تجيز اللوائح تسجيل سايس البالغ من العمر 33 عاما ليضطر الدولي المغربي للرحيل ولو على سبيل الإعارة لنادي الشباب.
المصدر: وكالات