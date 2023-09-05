أول تعليق للأهلي المصري على المواجهة المحتملة ضد اتحاد جدة السعودي في مونديال الأندية (فيديو)

علق حسام غالي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، عن قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي سحبت يوم الثلاثاء في مدينة جدة، ووضعت الفريق المصري في صدام محتمل أمام اتحاد جدة السعودي.

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة في 12 ديسمبر القادم، وفي حال فوز الفريق السعودي سيضرب موعدا مع الأهلي المصري في الدور الثاني.

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وقال غالي ممثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية، في تصريحات لقنوات "SSC" الرياضية "أتوقع فوز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي".

حسام غالي - لاعب الأهلي المصري سابقًا:



أتوقع بأننا سنقابل الاتحاد في ربع النهائي#SSCpic.twitter.com/quntFyLPl9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2023

وتابع "مواجهة الأهلي واتحاد جدة ستكون قوية للغاية، فالكل يعرف الأهلي وقدراته ودوافعه دائما، وهي الفوز والوصول لأبعد مكان".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 ديسمبر المقبل وحتى 22 منه.

المصدر: RT