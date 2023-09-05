بعد رئيس الاتحاد.. "قبلة المونديال" تطيح بشخصية بارزة في منتخب إسبانيا

أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، مدرب منتخبه للسيدات خورخي فيلدا من مهامه على خلفية الأحداث التي رافقت الفوز بمونديال السيدات، وذلك حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

وأشار الاتحاد في بيان إلى "الانفصال عن خورخي فيلدا كمدير رياضي ومدرب للمنتخب الوطني للسيدات"، وهي إقالة تم تقديمها على أنها "واحدة من أولى إجراءات إعادة الهيكلة" لسلطات كرة القدم الإسبانية التي سقطت في حالة من الفوضى بسبب تقبيل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس نجمة المنتخب جيني هيرموسو.

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وذكرت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة الاتحاد الإسباني الجديد، الذي جرى تشكيله بعد إيقاف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، وافق على إنهاء عقد بيلدا، الذي يعتبر حليفا وثيقا لروبياليس.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF destituye a Jorge Vilda como seleccionador nacional y director deportivo.



El técnico ha sido clave para el notable crecimiento del fútbol femenino y deja a España como campeona del mundo y segunda en el ranking FIFA.



ℹ️ https://t.co/als2TBU5mbpic.twitter.com/u6f3TzAc6B — RFEF (@rfef) September 5, 2023

وأثار روبياليس (46 عاما) غضبا عالميا عندما قبل لاعبة الوسط هيرموسو على شفتيها على حين غرة خلال حفل توزيع الميداليات بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في سيدني في 20 أغسطس الماضي.

وأُوقف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في 26 أغسطس عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوما وفتح تحقيقا بحقه.

وبعد ساعات قليلة على خطاب روبياليس أمام الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإسباني والذي رفض فيه الاستقالة من منصبه لأنه لا ينبغي أن يستقيل "بسبب قبلة صغيرة حصلت بالتراضي" منتقدا ما أطلق عليه "النسوية الزائفة"، لجأت اللاعبات الـ23 المتوجات باللقب العالمي إلى الإضراب عن المشاركة مع المنتخب طالما لم يحدث هناك تغيير على رأس الاتحاد.

وكان بيلدا من بين أولئك الذين أشادوا برفض روبياليس الاستقالة خلال اجتماع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات