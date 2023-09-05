كأس العالم لكرة السلة.. استئصال كلية لاعب منتخب صربيا سيمانيتش بعد إصابته أمام جنوب السودان

أجرى اللاعب الصربي بوريتسا سيمانيتش جراحة لاستئصال كليته، بعد إصابة تعرض لها خلال مواجهة منتخب جنوب السودان في كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليا في إندونيسيا واليابان والفلبين.

وخضع سيمانيتش للجراحة في أحد مستشفيات العاصمة الفيليبينية مانيلا، بعدما أصيب بضربة مرفق من لاعب من منتخب جنوب السودان خلال مباراة في دور المجموعات ضمن المونديال في 30 أغسطس الماضي.

وقال المنتخب الصربي في بيان أمس الاثنين، إن المضاعفات الناجمة عن الجراحة الأولى دفعته إلى إجراء عملية جراحية أخرى في 3 سبتمبر، عندما استؤصلت إحدى كليتي سيمانيتش.

ومن جانبه، قال طبيب المنتخب الصربي دراغان رادوفانوفيتش، إنهم "يتوقعون ويتمنون أن تسير الأمور بعد هذه العملية بسلاسة".

ووقعت الإصابة قبيل نهاية مباراة صربيا في الدور الأول ضد جنوب السودان، عندما كان سيمانيتش يدافع ضد اللاعب الخصم نوني أوموت تحت سلة منتخب بلاده.

وضرب أوموت سيمانيتش بمرفقه، ما جعل الأخير يصرخ من الألم ويخرج على الفور.

ويلعب سيمانيتش البالغ من العمر 25 عاما مع نادي سرقسطة الإسباني.

المصدر: وكالات