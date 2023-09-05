حقيقة تغريم الأهلي 200 ألف درهم بسبب أحداث السوبر المصري

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حقيقة فرض غرامة مالية على النادي الأهلي، إثر أحداث السوبر التي جمعت بينه وبين بيراميدز.

وانتهت مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري، بفوز الفريق الأحمر باللقب، 1-0 أحرزه التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

وشهدت أحداث نهائي كأس السوبر المصري، اشتباكات بالأيدي نشبت بين لاعبي الفريق الأحمر وبيراميدز، الذي أقيم في مايو الماضي، على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

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وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية، إن اتحاد الكرة المصري، قرر معاقبة النادي الأحمر، على خلفية هذه الاشتباكات وتغريمه 200 ألف درهم إماراتي.

وفي تصريحات تليفزيونية أطلقها عامر حسين، نفى من خلالها توقيع أي عقوبات مالية على النادي الأحمر، قائلا: "لم يصدر أي قرار من اتحاد الكرة، بخصم مبلغ 200 ألف درهم من القلعة الحمراء بعد مباراة السوبر المصري".

ويلتقي الفريق الأحمر، مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي يقام على ستاد الملك فهد، بمدينة الطائف السعودية.

وحصلت السعودية على شرف استضافة كأس السوبر الإفريقي في نسخته الحالية، في مدينة الطائف حيث تقام المباراة النهائية في 15 من سبتمبر الجاري.

المصدر:365scores