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على طريقة غرينوود.. اتهام خطير يبعد مهاجم مانشستر يونايتد من تشكيلة البرازيل

الرياضة

على طريقة غرينوود.. اتهام خطير يبعد مهاجم مانشستر يونايتد من تشكيلة البرازيل
AFP
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ذكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه سيتم استدعاء مهاجم أرسنال، غابرييل جيسوس، بدلا من أنطوني الذي تم استبعاده من قائمة منتخب السامبا لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر.

وهذا بحسب ما ذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية التي أوضحت أن القرار جاء بعد التسريبات التي تضمنت تهديدات من اللاعب لصديقته والتي خرجت للنور قبل ساعات قليلة وأكدت اتهام جابريلا كافالين له.

وكانت القضية بالفعل تحت تحقيقات الشرطة حيث تم استدعاء أنطوني في الـ 18 من الشهر الماضي، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بعد.

وخرج اللاعب عبر حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي لينفي التهم الموجهة له، مؤكدا أنه ضحية للاتهامات الباطلة، وأعلن أنه مستعد للتعاون التام مع السلطات ليكشف الحقائق.

وبحسب ما قالت صديقته سابقا، فإن اللاعب قام بتهديدها بالقتل، وقام بضربها عدة مرات على فترات زمنية مختلفة من بينها عندما كانت حاملا.

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وأكدت أنه في أحد المرات ألقى زجاجة عليها تسببت في بروز عظم أصابعها من يدها، كما هددها بإلقائها من سيارة تسير بسرعة عالية في يونيو 2022، عندما كانت حاملا، وفقدت كافالين طفلها في الأسبوع السادس عشر.

يذكر أن هذه ليست الفضيحة الأولى مع لاعبي مانشستر يونايتد ففي نهاية أغسطس الفائت، انفصل النادي عن المهاجم ميسون غرينوود البالغ 21 عاما، والذي وجد نفسه أيضا في قلب فضيحة عام 2022 بسبب مزاعم بالعنف، ليضطر النادي الإنجليزي بعدها لترك اللاعب يرحل على سبيل الإعارة إلى صفوف خيتافي الإسباني.

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره البوليفي في 8 سبتمبرالحالي، ومنتخب البيرو في 12 من الشهر نفسه.

المصدر: RT+ وسائل إعلام

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