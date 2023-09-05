على طريقة غرينوود.. اتهام خطير يبعد مهاجم مانشستر يونايتد من تشكيلة البرازيل

ذكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه سيتم استدعاء مهاجم أرسنال، غابرييل جيسوس، بدلا من أنطوني الذي تم استبعاده من قائمة منتخب السامبا لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر.

وهذا بحسب ما ذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية التي أوضحت أن القرار جاء بعد التسريبات التي تضمنت تهديدات من اللاعب لصديقته والتي خرجت للنور قبل ساعات قليلة وأكدت اتهام جابريلا كافالين له.

I’m not a fan of Antony nor Manchester United. But I personally pray and hope the club won’t suspend him as it would encourage more women to accuse footballers of things they haven’t done and get away with it. They’re ruining the beauty of football. pic.twitter.com/XCJ09UBYHN — MÂCLØRD (@maclord_xavier) September 5, 2023

وكانت القضية بالفعل تحت تحقيقات الشرطة حيث تم استدعاء أنطوني في الـ 18 من الشهر الماضي، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بعد.

وخرج اللاعب عبر حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي لينفي التهم الموجهة له، مؤكدا أنه ضحية للاتهامات الباطلة، وأعلن أنه مستعد للتعاون التام مع السلطات ليكشف الحقائق.

وبحسب ما قالت صديقته سابقا، فإن اللاعب قام بتهديدها بالقتل، وقام بضربها عدة مرات على فترات زمنية مختلفة من بينها عندما كانت حاملا.

NOTICIA. El jugador del Manchester United, Antony, está siendo investigado por la justicia de Sao Paulo por violencia doméstica contra su exnovia Gabriela Cavallin.



Uno de los videos de la investigación muestra una lesión que dejó al descubierto los huesos de los dedos de… pic.twitter.com/aM6gELGnhy — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 4, 2023

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وأكدت أنه في أحد المرات ألقى زجاجة عليها تسببت في بروز عظم أصابعها من يدها، كما هددها بإلقائها من سيارة تسير بسرعة عالية في يونيو 2022، عندما كانت حاملا، وفقدت كافالين طفلها في الأسبوع السادس عشر.

يذكر أن هذه ليست الفضيحة الأولى مع لاعبي مانشستر يونايتد ففي نهاية أغسطس الفائت، انفصل النادي عن المهاجم ميسون غرينوود البالغ 21 عاما، والذي وجد نفسه أيضا في قلب فضيحة عام 2022 بسبب مزاعم بالعنف، ليضطر النادي الإنجليزي بعدها لترك اللاعب يرحل على سبيل الإعارة إلى صفوف خيتافي الإسباني.

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره البوليفي في 8 سبتمبرالحالي، ومنتخب البيرو في 12 من الشهر نفسه.

المصدر: RT+ وسائل إعلام