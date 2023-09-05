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رسميا.. عودة الحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا في منصب جديد

الرياضة

رسميا.. عودة الحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا في منصب جديد
AFP
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، في منصب جديد بمنتخب إيطاليا.

وقرر الاتحاد الإيطالي تعيين بوفون مديرا للمنتخب الأول، لمساعدة لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الجديد.

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وقال بوفون في مؤتمر صحفي: "أشكر الرئيس وعائلة الآزوري والمدرب على الثقة التي وضعوها فيّ.. تواجدي هنا يجعلني فخورا ويحفزني، ويجعلني رجلا سعيدا".

وأضاف: "أعود إلى بيئة أعتقد أنني أعرفها جيدا، ملخص دوري هو تقديم مساهمة صغيرة في الديناميكيات التي سنختبرها في المستقبل".

وبسؤاله، هل يعتبر نفسه أعظم حارس إيطالي، علق: "أنا آخر من يستطيع الإجابة، وآخر من يريد الإجابة عن هذه الأشياء، أعتقد أن زوف يظل الحارس التاريخي لمنتخب إيطاليا".

المصدر: "وكالات"

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