رسميا.. نادي الشباب يبرم صفقة كبيرة قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات في السعودية
أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، تعاقده مع النجم البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو القادم من نادي أتلتيكو مدريد.
وقال الشباب في مقطع فيديو لتقديم اللاعب عبر منصة "إكس": "مهما كثرت الأقاويل.. كاراسكو أصبح أسدا".
مهمـا كثـرت الأقـاويل— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 4, 2023
كاراسكو أصبح أسداً 🦁 🇧🇪 #كاراسكو_شبابي#يلا_شبابpic.twitter.com/zqJh3Iqws2
وأوضح نادي الشاب أن عقد كاراسكو مع الفريق يمتد لثلاثة مواسم.
رسمياً .. النجم الدولي البلجيكي "يانيك كاراسكو" شبابي لمدة 3 مواسم 🇧🇪🤍#يلا_شباب#كاراسكو_شبابيpic.twitter.com/FbXNGIgAVz— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 4, 2023
ولم يكشف الفريق السعودي عن أي تفاصيل مالية للصفقة لكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 15 مليون يورو.
وجاء تعاقد الشباب مع الجناح الدولي البلجيكي قبل ثلاثة أيام فقط من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين لهذا الموسم في الدوري السعودي.
وكان عقد كاراسكو (30 عاما) يمتد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف العام 2024.
المصدر: RT