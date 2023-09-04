رسميا.. نادي الشباب يبرم صفقة كبيرة قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات في السعودية

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، تعاقده مع النجم البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو القادم من نادي أتلتيكو مدريد.

وقال الشباب في مقطع فيديو لتقديم اللاعب عبر منصة "إكس": "مهما كثرت الأقاويل.. كاراسكو أصبح أسدا".

وأوضح نادي الشاب أن عقد كاراسكو مع الفريق يمتد لثلاثة مواسم.

ولم يكشف الفريق السعودي عن أي تفاصيل مالية للصفقة لكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 15 مليون يورو.

وجاء تعاقد الشباب مع الجناح الدولي البلجيكي قبل ثلاثة أيام فقط من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين لهذا الموسم في الدوري السعودي.

وكان عقد كاراسكو (30 عاما) يمتد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف العام 2024.

المصدر: RT