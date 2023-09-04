تصفيات كأس أوروبا 2024.. انسحاب غريليش وألكسندر-أرنولد من تشكيلة إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، انسحاب جناح مانشستر سيتي جاك غريليش ومدافع ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة "الأسود الثلاثة" للمباراتين ضد أوكرانيا واسكتلندا بسبب الإصابة.

وغاب غريليش عن فوز مان سيتي على فولهام 5-1 السبت الماضي في المرحلة الرابعة من الدوري، بينما أجبر ألكسندر-أرنولد على الخروج بسبب إصابة في الفخذ بعد تألقه في فوز ليفربول على أستون فيلا 3-0 أمس الأحد.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان يوم الاثنين "انتقل اللاعبان إلى مركز تدريبات المنتخب في سانت جورج بارك الاثنين لكنهما انسحبا من تشكيلة الأسود الثلاثة بعد فحوصات تتعلق بالإصابة التي تعرضا لها قبل المعسكر".

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن المدرب غاريث ساوثغيت لن يستدعي أي لاعب لتعويضهما بعدما وجه الدعوة إلى 26 لاعبا الخميس الماضي.

وتواجه إنجلترا نظيرتها أوكرانيا في مدينة فروتشلاف البولندية السبت المقبل في تصفيات كأس أوروبا 2024 (المجموعة الثالثة)، قبل أن تحل ضيفة على اسكتلندا في مباراة ودية بمناسبة الذكرى 150 للمباراة الأولى بين البلدين الثلاثاء المقبل في غلاسكو.

وتتصدر إنجلترا مجموعتها في التصفيات القارية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بفارق ست نقاط أمام أوكرانيا التي لعبت ثلاث مباريات فقط، فيما تتقاسم إيطاليا ومقدونيا الشمالية المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط لكل منهما علما بأن الأولى لعبت مباراتين فقط حتى الآن مقابل ثلاث مباريات للأخيرة.

وتحتل مالطا المركز الأخير في المجموعة الثالثة من دون رصيد.

المصدر: وكالات