من حكم دولي إلى غسل الأموات..السعودي حسن البحيري يتحدث عن خطأ تحكيمي شهير جعله يعتزل الملاعب (فيديو)

في تقرير مصور نشرته قناة "الإخبارية"، تحدث الحكم السعودي الدولي السابق حسن البحيري (66 عاما من منطقة القصيم) عن قصة اعتزاله بسبب خطأ تحكيمي، وعمله المستجد في غسل الأموات.

وفي مقتبسات من التقرير، أشار حسن البحيري إلى أنه رسب في الصف الخامس في الابتدائية مرتين، وكان يعمل في المزرعة، وأنه في الصف الثالث الثانوي، سجل في نادي للعب كرة القدم، ثم التحق بالجامعة في الرياض، وحصل على بكالوريوس تخصص تربية بدنية بتقدير عام جيد.

كما بين أنه عمل كحكم دولي قرابة 17 عاما، ثم اعتزل التحكيم، بسبب عدم احتساب قرار في مباراة "الأهلي" و"النصر"، عندما تمت عرقلة لاعب من الأهلي من قبل حارس مرمى "النصر" وأصيب بكسر، ولم يحتسب له خطأ ولم يطرد اللاعب، مضيفا :"لكن بعدما شاهدت المباراة في الفيديو وجدت أنني أخطأت ولم أنصف اللاعب، وأعلنت اعتزالي في نفس الليلة بعد المباراة بساعتين".



وأردف:" لكن اتحاد الكرة لم ينصفني في قراري.. وعندما أنّبني ضميري على عدم اتخاذ هذا القرار، حمدت الله لابتعادي عن هذا المجال".

وذكر أنه عمل في مغسلة للأموات منذ 25 عاما وحتى الآن، لافتا إلى أنه لم يتقاض أي مبالغ نظير هذا العمل، ويعمل حاليا مساعد مشرف على غسل الأموات، ويريد أن تنتهي حياته وهو يعمل عملا صالحا.

وأوضح البحيري قائلا: "أنا ناذر وقتي الآن لخدمة الناس، جيبي ولا ريال فيه، رصيدي ما أعرفه والله ما أعرفه، وأتحدى ابن أمه يقول أني أخذت ريال لنفسي سواء في الأموات أو غير الأموات".

المصدر: "الإخبارية"