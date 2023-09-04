لإنهاء أزمته مع المدرب تين هاغ.. فرديناند ينصح نجم مانشستر يونايتد بالانتقال للسعودية

نصح المدافع السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا ريو فرديناند، مواطنه ونجم يونايتد الحالي جادون سانشو بالرحيل إلى الدوري السعودي بدلا من قضاء الموسم على مقاعد البدلاء.

ووجد سانشو نفسه في أزمة كبيرة، بعدما اتهمه مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، بعدم الجدية في التدريبات التي سبقت مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي أمس الأحد (1-3)، والتي أدت لاستبعاده من المباراة.

ولم يصمت اللاعب الإنجليزي الدولي أمام ذلك الاتهام، وأصدر بيانا دافع خلاله عن نفسه ودعا الجميع لعدم تصديق تصريحات المدرب الهولندي واتهمه بعدم العدل، مضيفا "أعتقد أنه هناك أسباب أخرى وراء استبعادي، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة، لا أرى أن ذلك عادلا".

وعلق فرديناند على تلك الأزمة خلال "البودكاست" الخاص به قائلا "سانشو من المستحيل أن يصدر مثل ذلك البيان دون أن يكون واثقا من أنه تدرب جيدا. هذا هو الفارق، ربما يرى سانشو أنه تدرب جيدا لكن معايير المدرب قد تكون مختلفة".

وأضاف "هناك طريقتان فقط لإنهاء تلك الأزمة، الأولى هي رحيل اللاعب إلى السعودية حيث مازال سوق الانتقالات مفتوحا هناك، والثانية هي البقاء على مقاعد البدلاء حتى نهاية الموسم".

يشار إلى أن فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي لهذا الموسم ستقفل في السابع من سبتمبر الجاري، فيما أغلقت في جل الدوريات الأوروبية الجمعة الماضي.

المصدر: وكالات